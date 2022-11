https://it.sputniknews.com/20221111/pechino-smentisce-la-dichiarazione-di-biden-su-distanziamento-di-cina-dalla-russia-16673398.html

Pechino smentisce la dichiarazione di Biden su distanziamento di Cina dalla Russia

La Cina non si sta distanziando dalla Russia, come crede il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ma sta rafforzando i rapporti di partenariato con Mosca, ha... 11.11.2022, Sputnik Italia

"Cina e Russia stanno sviluppando relazioni bilaterali stabili e armoniose a lungo termine", ha affermato il portavoce in un briefing, rispondendo a una domanda dei giornalisti di commentare la dichiarazione di Biden che ritiene che le autorità cinesi stiano cercando di prendere le distanze dalla Russia."La Cina è interessata alla cooperazione con la Russia, siamo pronti a promuovere costantemente lo sviluppo delle relazioni tra i nostri Paesi nella giusta direzione", ha sottolineato Zhao Lijian.Il diplomatico cinese ha sottolineato che i rapporti tra Pechino e Mosca non prendono di mira paesi terzi."Interagiamo sulla base del rispetto e del vantaggio reciproco", ha affermato.Lo scorso mercoledì Biden ha dichiarato che non crede che Russia e Cina siano impegnate nella creazione di un'alleanza bilaterale alla luce degli avvenimenti attuali nella geopolitica mondiale. A sua avviso, le autorità cinesi stanno persino "cercando di prendere le distanze in qualche modo dalla Federazione Russa".

