Orban: l'Europa è sempre più coinvolta nel conflitto in Ucraina

Orban: l'Europa è sempre più coinvolta nel conflitto in Ucraina

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha affermato che l'Unione europea è sempre più coinvolta nel conflitto in Ucraina.

"Noi nell'Unione Europea prima abbiamo deciso di fornire armi, inizialmente solo non letali, e poi l'UE ha iniziato a fornire armi letali. Ora sta addestrando i militari dall'Ucraina sul territorio dei paesi europei e nei prossimi giorni verrà presa la decisione di assumersi l'onere economico di sostenere l'economia ucraina. In questo modo siamo sempre più coinvolti in questo conflitto", ha affermato venerdì al vertice dei leader dell'Organizzazione degli Stati turchi a Samarcanda.Il premier ungherese ha espresso la speranza che la pace in Ucraina si otterrà il prima possibile."Il compito dell'Ungheria è garantire che un accordo di cessate il fuoco sia concluso in Ucraina il prima possibile e che i negoziati di pace inizino il prima possibile. Solo la pace può porre fine alla crisi alimentare ed energetica", ha aggiunto.Secondo Orban, l'Ungheria "è interessata alla cooperazione tra Occidente e Oriente"."Coloro che rifiutano tale cooperazione perderanno sempre. Pertanto, sosterremo sempre pienamente il lavoro dell'Organizzazione degli Stati turchi", ha aggiunto.

