Negli Usa iniziate esercitazioni che simulano battaglie con l'esercito russo in Europa

Negli Usa iniziate esercitazioni che simulano battaglie con l'esercito russo in Europa

Le esercitazioni congiunte di Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia "Project Convergence", che simulano operazioni militari contro le truppe russe in Europa... 11.11.2022, Sputnik Italia

Come sottolineato nell'articolo, circa 450 militari britannici, compresa l'unità d'élite dei Rangers, si sono recati in California per partecipare a un'esercitazione di 14 giorni presso la base militare di Fort Irvine per elaborare operazioni di combattimento nel "campo aperto" del deserto, che "ricorda le steppe ucraine". Insieme a loro, i militari degli Stati Uniti e dell'Australia prendono parte alle manovre. Nell'articolo si rileva che lo scenario di addestramento simula sia il "combattimento terrestre in Europa" che il "conflitto su un'isola del Pacifico".

