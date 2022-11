https://it.sputniknews.com/20221111/ministero-esteri-algerino-annuncia-preparativi-per-visita-presidente-in-russia-16673933.html

Ministero Esteri algerino annuncia preparativi per visita presidente in Russia

"Speriamo che sia nel 2022", fa sapere il dicastero diplomatico di Algeri. 11.11.2022, Sputnik Italia

La visita del presidente Abdelmadjid Tebboune in Russia è stata attivamente preparata, la parte algerina spera di svolgerla entro la fine di quest'anno, ha dichiarato oggi a Sputnik il ministro degli Esteri algerino Ramtane Lamamra. "Ci auguriamo che si svolga entro la fine dell'anno. Ora questa visita è in preparazione, è importante per entrambi i nostri Paesi e siamo attivamente e positivamente impegnati nella sua preparazione", ha affermato il ministro a margine del Forum della pace di Parigi. In precedenza il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Mikhail Bogdanov ha affermato che c'è un invito del presidente russo Vladimir Putin al capo di Stato dell'Algeria per visitare la Russia e Mosca è in attesa di sapere le preferenze sulle tempistiche.

