https://it.sputniknews.com/20221111/la-fao-prevede-un-aumento-della-spesa-globale-per-le-importazioni-di-cibo-e-fertilizzanti-16673649.html

La FAO prevede un aumento della spesa globale per le importazioni di cibo e fertilizzanti

La FAO prevede un aumento della spesa globale per le importazioni di cibo e fertilizzanti

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) prevede che la spesa globale per le importazioni alimentari nel 2022 raggiungerà... 11.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-11T13:29+0100

2022-11-11T13:29+0100

2022-11-11T13:29+0100

mondo

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/174/78/1747883_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_786b1938e55da5cc3ba3a2b745f05ec4.jpg

Secondo quanto emerso dal Food Outlook reso noto venerdì, le importazioni alimentari globali raggiungeranno 1,94 trilioni di dollari.Inoltre, la spesa globale per le importazioni di prodotti relativi all’agricoltura, compresi i fertilizzanti, aumenterà del 48% nel 2022 rispetto all'anno scorso e del 112% rispetto al 2020. La crescita pronosticata è dovuta al maggior costo della produzione di energia e fertilizzanti. Ciò si manifesta nei costi di importazione, il che mette sotto pressione i paesi a basso reddito. Di conseguenza, le importazioni di risorse in alcuni paesi potrebbero diminuire, portando quasi inevitabilmente a una minore produttività agricola e a una ridotta disponibilità di cibo nel mercato interno, afferma il rapporto.La FAO sottolinea inoltre che ci sarà un divario crescente tra i paesi ad alto reddito che continuano a importare l'intera gamma di prodotti alimentari e le regioni in via di sviluppo che spenderanno tutti i loro soldi in generi di prima necessità. Tutti questi aspetti portano a rischi per la sicurezza alimentare globale.Secondo la FAO, "gli impatti negativi sulla produzione agricola globale e sulla sicurezza alimentare" dovrebbero persistere fino al 2023.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

mondo, economia