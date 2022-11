https://it.sputniknews.com/20221111/bundestag-vota-a-favore-della-proroga-dellesercizio-delle-centrali-nucleari-operanti-in-germania-16673546.html

Bundestag vota a favore della proroga dell'esercizio delle centrali nucleari operanti in Germania

Bundestag vota a favore della proroga dell'esercizio delle centrali nucleari operanti in Germania

11.11.2022

375 deputati hanno votato a favore, 216 si sono detti contrari, 70 si sono astenuti.L'esercizio delle centrali nucleari Isar-2, Neckarwestheim-2 ed Emsland sarà prorogato fino al 15 aprile.In precedenza, il ministro dell'Economia, il vicecancelliere tedesco Robert Habeck, aveva l’intenzione di estendere il lavoro di due strutture. Il cancelliere Olaf Scholz ha successivamente ordinato l'aggiunta di una terza centrale all'elenco. Il Parlamento ha votato oggi per sostenere la decisione del governo.Al momento in Germania sono operanti tre centrali nucleari, la cui chiusura era prevista entro il 1° gennaio 2023. Alla luce della crisi energetica, alcune parti hanno chiesto una proroga del loro esercizio per evitare difficoltà durante la stagione di riscaldamento. La decisione di eliminare gradualmente le centrali nucleari è stata presa nel 2011 con Angela Merkel, che all'epoca ricopriva la carica di cancelliere.Come previsto, dopo il 15 aprile le stazioni saranno definitivamente disconnesse dalla rete.

