Regno Unito potrebbe iniziare ad ospitare i migranti su navi da crociera invece che in hotel

Il nuovo premier britannico Rishi Sunak ha promesso di trovare "migliaia di nuovi posti letto" per i rifugiati, utilizzando sia vecchie risorse che nuove idee... 10.11.2022, Sputnik Italia

Il ministero dell'Interno del Regno Unito sta valutando la possibilità di collocare i migranti su navi da crociera in disuso e residenze universitarie al posto di hotel per ridurre i costi, scrive il Times. Al momento, l'alloggio dei migranti in hotel costa all'erario circa 7 milioni di sterline al giorno. Il Paese spende per questo più di 2 miliardi di sterline all'anno.Durante la campagna per la guida dei Tories, il nuovo premier britannico Rishi Sunak ha promesso di trovare "migliaia di nuovi posti letto" per i rifugiati, utilizzando sia vecchie risorse che nuove idee per risolvere il problema, compreso l'uso delle navi da crociera, rileva il Times.

