Pechino prende sul serio la proposta degli USA di tenere una riunione dei capi di stati al G20

Pechino prende sul serio la proposta degli USA di tenere una riunione dei capi di stati al G20

"La parte cinese dà grande importanza alla proposta della parte americana di tenere un incontro dei due capi di stato a Bali e le parti stanno attualmente negoziando su questo tema", ha affermato il diplomatico.Ha sottolineato che la Cina valuta coerentemente le relazioni sino-americane, considerando esse come basate sui principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa.Allo stesso tempo, Zhao Lijian non ha confermato che si sarebbe svolto l'incontro dei leader dei due stati."Al momento non ho le informazioni rilevanti, attendete aggiornamenti", ha detto, rispondendo alla richiesta di un giornalista di confermare il viaggio di Xi Jinping al vertice del G20.In precedenza, John Kirby, coordinatore delle comunicazioni strategiche presso il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, aveva affermato che Stati Uniti e Cina stanno valutando la possibilità di un incontro tra i leader dei due Paesi, Joe Biden e Xi Jinping, a margine dell'imminente Vertice del G20.Il vertice del G20 si terrà a Bali dal 15 al 16 novembre.

