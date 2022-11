https://it.sputniknews.com/20221110/la-russia-esprimera-le-idee-su-cooperazione-nel-gas-con-turchia-e-su-forniture-di-grano-al-g20-16671327.html

La Russia esprimerà le idee su cooperazione nel gas con Turchia e su forniture di grano al G20

La Russia esprimerà le idee su cooperazione nel gas con Turchia e su forniture di grano al G20

Lo si legge nei commenti diffusi oggi dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. 10.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-10T14:03+0100

2022-11-10T14:03+0100

2022-11-10T14:03+0100

il ministero degli esteri della russia

maria zakharova

russia

g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/31/71/317121_0:250:4161:2590_1920x0_80_0_0_5edbc89da678bd02adfa7cf8a34772cf.jpg

A margine del vertice del G20 in Indonesia, la Russia annuncerà una serie di iniziative nel campo della sicurezza alimentare e dell'energia, tra cui la creazione di una cooperazione sul gas con la Turchia e l'organizzazione della fornitura di grandi partite di grano e fertilizzanti. "La Russia confermerà la propria disponibilità a rimanere un fornitore affidabile di prodotti alimentari e risorse energetiche per i mercati esteri su base commerciale e umanitaria, respingendo tuttavia qualsiasi tentativo di determinazione del prezzo e altre pressioni esterne. Si prevede di annunciare una serie di iniziative specifiche in a questo proposito, compreso lo sviluppo della cooperazione sul gas con la Turchia, l'organizzazione della fornitura di grandi partite di grano e fertilizzanti", ha affermato il diplomatico.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

il ministero degli esteri della russia, maria zakharova, russia, g20