https://it.sputniknews.com/20221110/in-russia-creato-un-sistema-per-preservare-i-missili-mlrs-dopo-lo-stoccaggio-a-lungo-termine-16672547.html

In Russia creato un sistema per preservare i missili MLRS dopo lo stoccaggio a lungo termine

In Russia creato un sistema per preservare i missili MLRS dopo lo stoccaggio a lungo termine

Il team di NPO "Splav" A.N. Ganichev ha creato e implementato un sistema che permette di preservare parte i razzi di sistemi di lancio multipli Uragan dopo lo... 10.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-10T20:27+0100

2022-11-10T20:27+0100

2022-11-10T20:27+0100

russia

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/454/02/4540229_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_aff239b20b515298ebb92c6773e517ec.jpg

Rostec ha sottolineato che le soluzioni trovate dagli autori hanno permesso di mantenere in servizio parte dell'arsenale di razzi dopo lo stoccaggio a lungo termine, garantirne un uso sicuro e "risparmiare fondi statali per la produzione di nuovi razzi".Secondo i risultati del premio, la metodologia per dimostrare l'aspetto tecnico razionale dell'equipaggiamento da combattimento delle munizioni circuitanti è stata riconosciuta come il miglior lavoro scientifico. Come notato dalla società, essa consente di ottimizzare le caratteristiche dell'equipaggiamento da combattimento dei droni kamikaze e garantire la distruzione garantita degli obiettivi. La ricerca è stata condotta sulla base dell'Università tecnica statale di Mosca Bauman.Inoltre, il premio è stato assegnato a un progetto sulla creazione di un sistema di controllo modulare per munizioni di piccolo calibro, che consente di ridurre i costi per il completamento di una missione di combattimento. Gli autori sono diventati i vincitori della nomination "Per il contributo personale all'aumento della competitività dei prodotti". Il progetto è stato sviluppato presso la sede di NPO Splav.Il Premio Makarovets è stato istituito nel 2020 su iniziativa di Rostec in onore di uno scienziato eccezionale e leader di talento che ha guidato la NPO Splav per 30 anni. Quest'anno, il comitato organizzatore del concorso ha ricevuto 121 domande.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, difesa