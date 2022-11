https://it.sputniknews.com/20221110/funzionari-usa-discutono-allavana-della-normalizzazione-del-rilascio-dei-visti-ai-cubani-16670500.html

Funzionari USA discutono all'Avana della normalizzazione del rilascio dei visti ai cubani

Funzionari USA discutono all'Avana della normalizzazione del rilascio dei visti ai cubani

Il sottosegretario di Stato americano per gli affari consolari Rena Bitter e il capo dei servizi di cittadinanza e immigrazione degli Stati Uniti (USCIS) Ur... 10.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-10T08:20+0100

2022-11-10T08:20+0100

2022-11-10T08:20+0100

usa

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/522/88/5228807_0:126:2399:1475_1920x0_80_0_0_8f54584854cdc2d50873d728709a2ea2.jpg

"Nel corso della conversazione, i rappresentanti cubani hanno riaffermato l'importanza della piena ripresa dei servizi di immigrazione e consolari presso l'Ambasciata degli Stati Uniti all'Avana, compreso il trattamento dei visti non per immigrazione. Hanno anche riaffermato la loro disponibilità a facilitare il pieno funzionamento dell'immigrazione e dei servizi consolari servizi della missione diplomatica", ha affermato il ministero degli Esteri.A settembre, l'Ambasciata degli Stati Uniti all'Avana ha annunciato che aumenterà il suo personale per riprendere completamente il trattamento dei visti per immigrati dall'inizio del prossimo anno.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dato l'ordine di aumentare il numero dei dipendenti dell'ambasciata già a maggio, mentre la missione diplomatica ha ripreso i lavori del dipartimento consolare dopo aver sospeso per diversi anni il rilascio dei visti americani per i cubani all'Avana.

usa

cuba

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, cuba