https://it.sputniknews.com/20221110/dibattito-nei-repubblicani-sulle-prospettive-di-trump-dopo-successo-in-elezioni-di-midterm-16672182.html

Dibattito nei repubblicani sulle prospettive di Trump dopo successo in elezioni di Midterm

Dibattito nei repubblicani sulle prospettive di Trump dopo successo in elezioni di Midterm

Alcuni esponenti di spicco repubblicani hanno criticato pubblicamente Donald Trump dopo le elezioni di medio termine al Congresso degli Stati Uniti, poiché... 10.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-10T19:09+0100

2022-11-10T19:09+0100

2022-11-10T19:09+0100

usa

elezioni

congresso usa

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12785145_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_375747e13c8288ad8758b061882be9af.jpg

Le critiche a Trump sono arrivate dopo la sconfitta di alcuni candidati del Partito Repubblicano, che ha sostenuto personalmente, in particolare, in Pennsylvania, Michigan, New York e Wisconsin. L'ex membro del Congresso repubblicano Peter King, che per molto tempo ha sostenuto Trump, ha affermato che il tycoon "non dovrebbe più essere il volto del Partito Repubblicano". Ciononostante, osserva il giornale, alcuni rappresentanti del partito continuano a sostenere Trump. Il senatore repubblicano eletto JD Vance ha inoltre affermato che Trump "viene scritto nel necrologio politico ogni anno", ma allo stesso tempo "ogni anno ci viene ricordato che rimane la figura più popolare nel Partito Repubblicano". Allo stesso tempo, osserva il giornale, una delle prestazioni più brillanti dei repubblicani alle elezioni è stata la rielezione di Ron DeSantis alla carica di governatore in Florida, e con il margine più ampio degli ultimi 24 anni. Gli osservatori ritengono che tali risultati sono un'indicazione che il governatore della Florida potrebbe diventare un forte contendente per la presidenza degli Stati Uniti. È DeSantis che molti rappresentanti del partito vedono come un'alternativa a Trump nelle elezioni presidenziali del 2024. Allo stesso tempo, poco prima delle elezioni, lo stesso Trump ha affermato che DeSantis non dovrebbe candidarsi, altrimenti Trump potrebbe pubblicare "informazioni poco lusinghiere" su di lui sconosciute al grande pubblico. Lo stesso Trump non ha ancora annunciato che parteciperà alle elezioni del 2024, ma ha più volte fatto intendere di essere disposto ad una nuova avventura elettorale.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, elezioni, congresso usa, donald trump