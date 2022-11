https://it.sputniknews.com/20221110/borrell-dichiara-la-necessita-di-rafforzare-la-mobilita-militare-16671598.html

Borrell dichiara la necessità di rafforzare la mobilità militare

Borrell dichiara la necessità di rafforzare la mobilità militare

L'UE deve adattare le sue capacità per rafforzare la mobilità militare, il rapido movimento di attrezzature e forze militari all'interno dell'Unione, ha... 10.11.2022, Sputnik Italia

Borrell ha spiegato che "non ci sono strade speciali per il trasporto militare"."È essenziale che le nostre strade, tunnel, ponti e veicoli siano in grado di trasportare le nostre forze e mezzi militari", ha aggiunto Borrell.Il diplomatico ha anche detto che l'UE dovrebbe rafforzare la cooperazione per aumentare la mobilità militare non solo con la NATO, ma anche con i partner, in particolare con l'Ucraina, la Moldova e i Balcani.

