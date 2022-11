https://it.sputniknews.com/20221109/ue-stanzia-50-milioni-di-euro-per-lassistenza-allafghanistan-16668099.html

UE stanzia 50 milioni di euro per l'assistenza all'Afghanistan

UE stanzia 50 milioni di euro per l'assistenza all'Afghanistan

L'Unione europea ha donato 50 milioni di euro al Programma alimentare mondiale (PAM) in Afghanistan. Lo ha riferito mercoledì il canale televisivo Tolo News. 09.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-09T11:32+0100

2022-11-09T11:32+0100

2022-11-09T11:32+0100

ue

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/13817040_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b05284e19d6c329b085c1acf9fb4c0df.jpg

"Ora più che mai, il popolo afgano ha bisogno di aiuto", ha affermato Mary-Ellen McGroarty, direttrice del PAM in Afghanistan."L'attuale contributo dell'UE consentirà al PAM di continuare il suo lavoro a lungo termine per fornire mezzi di sussistenza alle persone, per aiutare le famiglie afghane a resistere ai turbamenti ambientali e causati dall'uomo", ha aggiunto.Il PAM stima che 9 famiglie afghane su 10 sono insicure dal punto di vista alimentare.Mediante i programmi PAM, i cittadini afgani ricevono razioni di cibo e assistenza finanziaria. Allo stesso tempo, vengono formati in varie abilità, come la lavorazione di frutta e verdura, il marketing e il giardinaggio. Dall'inizio del 2022, quasi 427.000 persone hanno preso parte ai programmi in 27 delle 34 province del Paese.

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, afghanistan