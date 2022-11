Shoigu ha dato l'ordine di organizzare la difesa sulla sponda sinistra del fiume Dnepr

"Dopo una valutazione completa della situazione attuale viene proposta la difesa lungo la sponda sinistra del fiume Dnepr. Capisco che questa sia una decisione molto difficile. Allo stesso tempo, conserveremo, soprattutto, la vita dei nostri soldati e, in generale, l'efficacia di combattimento delle truppe, inutili da mantenere sulla sponda destra in un'area limitata. Inoltre verrà liberata parte delle forze e dei mezzi, che verranno utilizzati per operazioni attive, comprese quelle offensive, in altre direzioni nella zona operativa", ha affermato Surovikin.