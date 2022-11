https://it.sputniknews.com/20221109/macron-necessaria-nuova-architettura-di-sicurezza-dopo-la-pace-in-ucraina-16668907.html

Macron: necessaria nuova architettura di sicurezza dopo la pace in Ucraina

Dopo che la pace sarà stabilita in Ucraina, l'Europa dovrà costruire una nuova architettura di sicurezza e ripristinare il controllo degli armamenti, ha... 09.11.2022, Sputnik Italia

"Quando la pace tornerà in Ucraina, dovremo affrontarne le conseguenze. Ciò implica che dovremo costruire una nuova architettura di sicurezza, nonché ripristinare la stabilità e il controllo degli armamenti in Europa", ha affermato Macron nel suo discorso alla base navale a Tolone.La visita del presidente francese a Tolone è stata trasmessa sui social dell'Eliseo.Dal 24 febbraio, la Russia sta conducendo un'operazione militare in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". Putin ha aggiunto che l'obiettivo finale è la liberazione del Donbass e la creazione di condizioni che garantiscano la sicurezza della stessa Russia. In seguito il presidente russo ha dichiarato che Mosca è sempre aperta alle trattative.

