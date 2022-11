https://it.sputniknews.com/20221109/forze-russe-respingono-un-attacco-ucraino-nella-regione-di-kherson-16667491.html

Forze russe respingono un attacco ucraino nella regione di Kherson

Le truppe russe hanno impedito alle forze armate di occupare la città di Snigirevka nella parte settentrionale della regione di Kherson, ha affermato a RIA... 09.11.2022, Sputnik Italia

"L'attacco a Snigirevka è stato respinto. Va tutto bene", ha detto il funzionario all'agenzia.Ha osservato che le truppe ucraine hanno subito pesanti perdite.Stremousov aveva segnalato il tentativo di attaccare Snegirevka da parte delle forze ucraine la scorsa notte. Come notato dal capo dell'amministrazione locale, Yuri Barbashov, i residenti hanno visto carri armati nel centro della città. Ha osservato che ci sono poche informazioni, perché a causa delle interruzioni delle reti mobili, la comunicazione con i residenti rimasti in città non è sempre accessibile.Dal 24 febbraio, la Russia sta conducendo un'operazione militare speciale per smilitarizzare e denazificare l'Ucraina.Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio dal regime di Kiev da otto anni".Il compito delle forze armate è liberare il Donbass e garantire la sicurezza della Russia. Al Cremlino il 30 settembre si è tenuta la cerimonia di ammissione delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, delle regioni di Zaporozhye e Kherson, alla Russia sulla base dei referendum tenutisi in queste regioni.

