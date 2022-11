https://it.sputniknews.com/20221109/el-diario-lue-si-sta-preparando-a-una-nuova-guerra-commerciale-con-gli-stati-uniti-16667727.html

El Diario: l'UE si sta preparando a una nuova guerra commerciale con gli Stati Uniti

El Diario: l'UE si sta preparando a una nuova guerra commerciale con gli Stati Uniti

L'Unione Europea si sta preparando a una nuova guerra commerciale con gli Stati Uniti a causa del piano per aiutare la produzione nazionale nell'ambito della... 09.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-09T09:18+0100

2022-11-09T09:18+0100

2022-11-09T09:18+0100

ue

usa

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/660/82/6608257_0:3:4928:2775_1920x0_80_0_0_7d1e92ba4b3bf16584b2bdad3ddc2fdb.jpg

Il pacchetto di iniziative prevede lo stanziamento di circa 400 miliardi di dollari da parte del governo degli Stati Uniti. Questa legge è un enorme pacchetto di investimenti che, tra l'altro, promuove la transizione verso l'energia verde, colpendo così il settore automobilistico europeo, molto importante in paesi come Germania e Francia, scrive il quotidiano.La Commissione europea ritiene che i piani dell’inquilino della Casa Bianca Joe Biden per promuovere i veicoli elettrici discriminino i produttori stranieri. In particolare, secondo un documento a disposizione dell'agenzia Efe, Bruxelles è allarmata da nove disposizioni sui crediti d'imposta. La scorsa settimana c'è stato un incontro dei rappresentanti dell'UE e degli Stati Uniti, che si è concluso senza risultato. I negoziatori europei ritengono inaccettabile la legge promossa da Washington."L'UE, in quanto alleata degli Stati Uniti, dovrebbe essere simile al Messico e al Canada in questa situazione. Questo è esattamente ciò che intende fare la task force, questo gruppo di lavoro speciale che abbiamo creato un mese fa, per scoprire di cosa è preoccupata l'Unione europea e come può essere risolto", ha affermato martedì il primo vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, usa, economia