Bloomberg: l'Ungheria frena sul pacchetto di aiuti all'Ucraina da 18 miliardi di euro

Bloomberg: l'Ungheria frena sul pacchetto di aiuti all'Ucraina da 18 miliardi di euro

L'Ungheria bloccherà il piano dell'Unione Europea per l'invio al regime di Kiev di 18 miliardi di euro per il programma di aiuti finanziari, riferisce... 09.11.2022, Sputnik Italia

Secondo le fonti dell'agenzia, la parte ungherese ha dichiarato ai ministri delle Finanze dei paesi UE, durante l'incontro a Bruxelles, che non sosterrà la preparazione del pacchetto di aiuti all'Ucraina per il prossimo anno.La Commissione ha annunciato a maggio un pacchetto eccezionale di aiuti macrofinanziari all'Ucraina per una somma fino a 9 miliardi di euro. Per inviare il denaro è necessaria una proposta ufficiale della Commissione, a cui segue poi la votazione del Consiglio dei paesi UE e dell'Europarlamento.Di 9 miliardi ne sono stati ufficialmente accordati solo 6, ma i soldi non sono ancora stati inviati completamente. Un miliardo è stato inviato ad agosto, altri due miliardi ad ottobre. Il resto dovrebbe essere inviato entro fine anno.In questo modo, non si è ancora raggiunto l'accordo sull'invio di 3 miliardi del pacchetto di maggio. Come affermato in precedenza dal vice-presidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, l'Unione Europea non è riuscita ad accordarsi sull'invio del denaro per quest'anno, la somma entrerà a far parte del nuovo pacchetto da 18 miliardi per il 2023.

