La Turchia annuncia di aver iniziato a pagare parte del gas russo in rubli

La Turchia ha iniziato in parte a pagare le forniture di gas russo in rubli, ha riferito il ministro dell'Energia del Paese Fatih Dönmez. 08.11.2022, Sputnik Italia

"Come sapete, è stato raggiunto un accordo, il pagamento parziale è già iniziato. Abbiamo intenzione di attivare il nostro lavoro in questa direzione", ha detto il ministro durante un'intervista al canale TRT Haber.Vladimir Putin e Recep Tayyp Erdogan si sono accordati, a settembre, affinché la Turchia paghi il 25% delle forniture in rubli. Il 12 ottobre, in un intervento alla Settimana Russa dell'Energia, Putin ha proposto di dirottare il transito dei Nord Stream verso la regione del Mar Nero e creare in Turchia un grande snodo del gas per le forniture all'Europa. Erdogan, da parte sua, ha dichiarato di aver subito richiesto che i lavori a riguardo iniziassero al più prestoIn seguito, il ministro delle Finanze turco, Nureddin Nebati, ha detto al Financial Times che Ankara chiede a Gazprom di fare uno sconto sulle forniture e di poter diluire i pagamenti.

