La Stampa: il Vaticano pronto a mediare tra Russia e Ucraina

Il Vaticano sarebbe pronto a mediare in caso di trattative tra Russia e Ucraina e offre loro il proprio territorio come luogo neutrale, scrive martedì La... 08.11.2022, Sputnik Italia

Il giornale rileva che il Vaticano ha iniziato a esprimere questa posizione dopo l'incontro tra papa Francesco ed Emmanuel Macron il 24 ottobre. Inoltre, al rientro dal Bahrain, il pontefice ha affermato che il Vaticano sta lavorando per trovare soluzioni."La Santa Sede accelera il lavoro diplomatico per cercare di risolvere il conflitto in Ucraina e avrebbe rinnovato una duplice disponibilità: ricoprire il ruolo di mediatore tra Mosca e Kiev e offre i Palazzi Sacri vaticani come luogo neutro per le trattative di pace", si legge nell'articolo.

