https://it.sputniknews.com/20221108/india-preoccupata-per-gli-effetti-della-crisi-in-ucraina-sulla-sicurezza-energetica-16665214.html

India preoccupata per gli effetti della crisi in Ucraina sulla sicurezza energetica

India preoccupata per gli effetti della crisi in Ucraina sulla sicurezza energetica

Il ministro degli Esteri indiano Subramanyam Jaishankar ha affermato che il suo Paese teme le conseguenze del conflitto in Ucraina per la sicurezza energetica... 08.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-08T14:02+0100

2022-11-08T14:02+0100

2022-11-08T14:02+0100

la situazione in ucraina

india

ucraina

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/16338062_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_729a2ce8af440f3b2d8cd3aab83d9992.jpg

"Come ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi a Samarcanda, ora non è l'era delle guerre, non c'è posto per gravi conflitti nel mondo, un conflitto porta a conseguenze in tutto il mondo", ha detto in una conferenza stampa a seguito dei colloqui con il suo omologo russo Sergey Lavrov."Temiamo conseguenze per la sicurezza energetica e alimentare. L'India è favorevole al ritorno al dialogo e alla diplomazia", ​​ha sottolineato.

https://it.sputniknews.com/20221108/i-ministri-degli-esteri-di-armenia-e-azerbaigian-hanno-tenuto-colloqui-negli-stati-uniti-16664397.html

india

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

india, ucraina, economia