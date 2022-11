https://it.sputniknews.com/20221108/elezioni-midterm-usa-casa-bianca-biden-attende-difficolta-in-caso-della-vittoria-dei-repubblicani-16664081.html

Elezioni midterm USA, Casa Bianca: Biden attende difficoltà in caso della vittoria dei repubblicani

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si aspetta difficoltà se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di midterm, ha affermato il servizio stampa... 08.11.2022, Sputnik Italia

Rispondendo a una domanda dei giornalisti su come Biden valuta la "nuova realtà" in caso di vittoria repubblicana, il capo della Casa Bianca ha risposto che sarebbe diventato "più difficile", riferisce la Casa Bianca.Oggi negli Stati Uniti inizia la votazione principale alle elezioni di medterm che si stanno svolgendo nel contesto dell'inflazione che ha raggiunto il massimo da 40 anni e un debito pubblico record che ha superato i 31 trilioni di dollari per la prima volta nella storia.Il quadro generale:

