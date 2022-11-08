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Come si è espansa la NATO?
Come si è espansa la NATO?
Come si è espanso il blocco politico-militare e quanti paesi ne fanno parte ad oggi. 08.11.2022, Sputnik Italia
2022-11-08T13:49+0100
2022-11-08T13:49+0100
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
multimedia, infografica, nato, инфографика
multimedia, infografica, nato, инфографика

Come si è espansa la NATO?

13:49 08.11.2022
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Come si è espanso il blocco politico-militare e quanti paesi ne fanno parte ad oggi.
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