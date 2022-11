https://it.sputniknews.com/20221108/bloomberg-gli-aiuti-finanziari-allucraina-vincolati-da-condizioni-16666039.html

Bloomberg: gli aiuti finanziari all'Ucraina vincolati da condizioni

Bloomberg: gli aiuti finanziari all'Ucraina vincolati da condizioni

Bruxelles ha indicato alcune condizioni per l'invio di aiuti finanziari a Kiev per l'importo di 18 miliardi di euro, fa sapere Bloomberg, citando fonti. 08.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-08T16:56+0100

2022-11-08T16:56+0100

2022-11-08T16:56+0100

ue

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/15876653_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_94470d15d48ed991bf0314e136532ed0.jpg

"Il piano fornirà una base sostenibile per coprire le finanze dell'Ucraina nel 2023, pur mantenendo la flessibilità per adeguare gli aiuti in linea con le mutevoli esigenze di finanziamento. (...) Il piano aiuterà anche a preparare il terreno per gli sforzi di ricostruzione", riporta l'articolo.L'Unione Europea ha intenzione di rendere il sostegno a Kiev più "prevedibile", dopo le critiche da parte di USA e Ucraina per i ritardi nel fornire aiuti.Allo stesso tempo, la fornitura di assistenza sarà vincolata all'adempimento di alcune condizioni, tra cui la riforma delle leggi e la lotta alla corruzione. Queste sono anche le condizione che servono a Kiev per continuare il processo di adesione all'Unione stessa.In precedenza, Bloomberg aveva riferito che la Commissione Europea avrebbe presentato questa settimana lo strumento per l'erogazione all'Ucraina di circa 18 miliardi di euro dal gennaio del prossimo anno.Bruxelles ha già proposto un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina per il 2023. Il piano prevede l'utilizzo del bilancio dell'UE come garanzia per raccogliere fondi per Kiev, il che comporta la modifica delle regole che richiedono il sostegno unanime di 27 Stati membri.

https://it.sputniknews.com/20221108/la-stampa-il-vaticano-pronto-a-mediare-tra-russia-e-ucraina-16664936.html

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, ucraina