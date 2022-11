https://it.sputniknews.com/20221107/pechino-esorta-londra-al-rispetto-principio-one-china-interrompere-i-contatti-ufficiali-con-taipei-16660399.html

Pechino esorta Londra al rispetto principio One-China: interrompere i contatti ufficiali con Taipei

Pechino esorta Londra al rispetto principio One-China: interrompere i contatti ufficiali con Taipei

La Cina esorta il Regno Unito a rispettare il principio della Cina unica, cessare ogni forma di contatto ufficiale con Taiwan e smettere di inviare falsi... 07.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-07T16:18+0100

2022-11-07T16:18+0100

2022-11-07T16:18+0100

cina

geopolitica

diplomazia

mondo

inghilterra

pechino

londra

regno unito

taiwan

commercio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/10307542_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_962496e5c85b3937ac37650b3e570ae7.jpg

Il governo del Regno Unito ha dichiarato all'inizio della giornata che il ministro di Stato britannico per la politica commerciale Greg Hands si sarebbe recato a Taiwan con una visita ufficiale di due giorni lunedì.Hands presenzierà alla 25esima edizione dei colloqui commerciali annuali Regno Unito-Taiwan a Taipei, incontrerà il capo dell'amministrazione taiwanese, Tsai Ing-wen, e firmerà un memorandum d'intesa per aumentare la collaborazione su tecnologia e innovazione.Il portavoce ha sottolineato che il principio di una sola Cina è la base politica per lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Pechino e Londra.La situazione intorno a Taiwan è peggiorata dopo che la presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha visitato l'isola all'inizio di agosto.Pechino ha condannato il viaggio di Pelosi, che ha considerato un gesto di sostegno al separatismo, e ha lanciato esercitazioni militari su larga scala nelle vicinanze dell'isola.Nonostante ciò, diversi Paesi, tra cui la Germania, da allora hanno inviato delegazioni sull'isola, aumentando ulteriormente le tensioni nello Stretto di Taiwan.

cina

inghilterra

pechino

londra

regno unito

taiwan

usa

washington

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, geopolitica, diplomazia, mondo, inghilterra, pechino, londra, regno unito, taiwan, commercio, dichiarazioni, usa, nancy pelosi, washington