Lukashenko si offre di aiutare l'Europa con la legna

Lukashenko si offre di aiutare l'Europa con la legna

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko si è offerto di aiutare l'Europa con la legna da ardere, in modo che i paesi vicini sappiano che i... 07.11.2022, Sputnik Italia

bielorussia

alexander lukashenko

Lunedì, Lukashenko ha partecipato al campionato di taglio della legna da ardere tra giornalisti vicino a Minsk e lì ha tenuto un corso lampo."I tempi non sono facili. Dobbiamo aiutare la nostra gente fuori dal nostro Paese. Anche la gente di là non può comprare legna da ardere, e qui ci divertiamo a tagliare scherzosamente questa legna da ardere. Non sia mai che venga sprecata. Possiamo organizzare e portare questa legna al confine", ha riferito Sputnik Belarus le parole di Lukashenko riprese dal canale Telegram del presidente.Il presidente bielorusso ha detto: "Che i lituani, lettoni, polacchi, ucraini sappiano che siamo persone pacifiche, non vogliamo guerre, siamo pronti a scaldare i fornelli insieme, a farci una grigliata".

bielorussia

