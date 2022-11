Josep Borrell afferma che l'UE dipende dalle forniture dalla Cina

https://it.sputniknews.com/20221107/josep-borrell-afferma-che-lue-dipende-dalle-forniture-dalla-cina-16661355.html

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, ha sottolineato che a suo dire l'UE dipende dalle forniture dalla Cina per attuare il suo piano ambizioso per raggiungere la neutralità climatica ancor più che dalle risorse energetiche della Russia.Ha spiegato che l'UE dipende per il 90% dalla Cina per la fornitura di magnesio e terre rare, nonché per l'80% per la fornitura di pannelli solari.Secondo lui, la Cina è un concorrente e un oppositore sistemico dell'Unione Europea, ma allo stesso tempo rimane un partner economico chiave.L'Unione Europea si è impegnata a diventare climaticamente neutrale entro la metà del secolo, il che significa zero emissioni nette di gas serra.L'obiettivo provvisorio è ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Nei materiali della Commissione europea si rileva di aver adottato una serie di proposte per garantire che le politiche climatiche, energetiche, dei trasporti e fiscali dell'UE siano coerenti con l'obiettivo del 2030.

