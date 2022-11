https://it.sputniknews.com/20221107/elezioni-di-meta-mandato-usa-votanti-democratici-demotivati-e-frustrati-16663371.html

Elezioni di metà mandato USA: votanti Democratici demotivati e frustrati

Elezioni di metà mandato USA: votanti Democratici demotivati e frustrati

07.11.2022

Il Partito Repubblicano sembra ben posizionato per strappare il controllo della Camera ai Democratici, secondo i sondaggi più recenti, mentre il destino del Senato potrebbe ridursi a una manciata di gare serrate, che secondo alcuni esperti potrebbero dipendere dall'affluenza alle urne.Più di 39 milioni di americani hanno già votato a metà mandato, secondo i dati ufficiali raccolti da US Election Project a partire da domenica. Sebbene stati come la Georgia abbiano registrato finora un'affluenza record, i funzionari elettorali in Texas, Michigan, Iowa, Colorado e Washington, tra gli altri, hanno affermato che i numeri sono in ritardo rispetto alle elezioni di metà mandato del 2018. Recenti sondaggi rivelano che i Repubblicani sono molto più entusiasti, rispetto ai loro omologhi Democratici.Secondo un sondaggio di Marist-NPR-PBS NewsHour, l'84% dei Repubblicani registrati ha dichiarato di essere "molto interessato" alle elezioni di quest'anno, rispetto al solo 68% dei Democratici e al 58% degli Indipendenti."Penso che queste elezioni apriranno gli occhi. Vedremo una bassa affluenza alle urne", ha detto l'avvocato costituzionale Dimitra Stathopoulos. "Ho la mia scheda in mano da 2 settimane. Niente di stimolante".L'affluenza alle urne sarà bassa, ha aggiunto l'avvocato, perché le persone sono demotivate, apatiche e diffidenti nei confronti del sistema politico. La Stathopoulos ha anche affermato che i Repubblicani si battono fino alla fine con un sistema di credenze unificato, a differenza dei Democratici, che non hanno nessuno che li motivi per andare alle urne.La Stathopoulos ritiene che gran parte del problema risieda nel fatto che i politici non siano riusciti a realizzare le priorità che li hanno portati ad essere eletti. Inoltre, alla fine, adottano comunque politiche e posizioni simili a quelle del partito rivale.Ad esempio, nonostante abbia votato per lui nel 2020, la Stathopoulos ha affermato di non essere più una sostenitrice del presidente Joe Biden.

