https://it.sputniknews.com/20221107/cremlino-la-russia-e-aperta-al-dialogo-con-kiev-ma-lucraina-rende-i-negoziati-impossibili-16662934.html

Cremlino: la Russia è aperta al dialogo con Kiev, ma l'Ucraina rende i negoziati impossibili

Cremlino: la Russia è aperta al dialogo con Kiev, ma l'Ucraina rende i negoziati impossibili

La Russia resta aperta ai negoziati con l'Ucraina, ma al momento non c'è possibilità di proseguirli, ha detto lunedì il portavoce del Cremlino Dmitriy Peskov. 07.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-07T20:35+0100

2022-11-07T20:35+0100

2022-11-07T20:35+0100

la situazione in ucraina

dmitry peskov

negoziati di pace

vladimir putin

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/15795648_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_e866eb8d3a9cee55d9a2355e0ddf0946.jpg

"Abbiamo più volte affermato che la parte russa resta aperta al raggiungimento degli obiettivi dei negoziati, ma abbiamo anche richiamato più volte l'attenzione di tutti sul fatto che al momento non vediamo questa possibilità, poiché è stata codificato [nella legislazione] a Kiev, ovvero, sotto forma di legge, di non continuare i negoziati con la parte russa", ha detto Dmitriy Peskov ai giornalisti.Commentando un articolo sui colloqui degli Stati Uniti con Kiev per incoraggiare i funzionari ucraini a dialogare con la Russia, il portavoce presidenziale Peskov ha affermato di non sapere se ciò fosse vero, poiché ci sono sì notizie vere, ma c'è soprattutto molta speculazione.In precedenza, il Washington Post aveva scritto, citando persone vicine alla questione, che l'amministrazione Biden ha chiesto alla leadership ucraina di mostrare apertura ai negoziati con la Russia.Il portavoce del presidente russo ha commentato i resoconti dei media occidentali sui presunti colloqui tra il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti Jake Sullivan e il consigliere del presidente russo Yuriy Ushakov, dichiarando che i giornali occidentali pubblicano molte notizie "false".

https://it.sputniknews.com/20221107/ambasciatore-ucraino-in-usa-il-papa-ha-letto-male-dostoevskij-16661159.html

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

dmitry peskov, negoziati di pace, vladimir putin, russia, ucraina