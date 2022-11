https://it.sputniknews.com/20221107/ambasciatore-ucraino-in-usa-il-papa-ha-letto-male-dostoevskij-16661159.html

L'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti, Oksana Markarova, ha accusato Papa Francesco di aver letto con poca attenzione i classici della letteratura russa... 07.11.2022, Sputnik Italia

In precedenza, Papa Francesco aveva affermato di apprezzare molto il popolo russo, l'umanesimo russo. Per il Papa basta pensare a Dostoevskij, che ancora oggi ispira tutti al cristianesimo.Il Pontefice ha anche confessato il suo amore per il popolo russo e ucraino e ha confermato che la Santa Sede "sta facendo quello che deve" per una soluzione pacifica alla crisi ucraina."Il Papa, a quanto pare, ha letto in modo distratto Dostoevskij", ha scritto la Markarova sulla sua pagina social. Secondo questa, "un certo numero di altre opere di scrittori / poeti, tra cui Pushkin, Kuprin, Bulgakov, così come anche uno studio superficiale della vera storia della nostra regione, dimostrerebbero che non c'è odore di umanesimo" in Russia.

