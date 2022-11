https://it.sputniknews.com/20221106/rischio-nuova-ondata-rifugiati-dallucraina-potrebbero-arrivarne-800mila-16659961.html

Rischio nuova ondata rifugiati dall'Ucraina, potrebbero arrivarne 800mila

Di questo avverte l'Unicef. 06.11.2022, Sputnik Italia

la situazione in ucraina

ucraina

unicef

Il Fondo per l'infanzia dell'UNICEF avverte di una nuova ondata di rifugiati dall'Ucraina questo inverno, che potrebbe raggiungere le 800.000 persone, riferisce il quotidiano Mirror. L’ente di beneficenza per bambini prevede che fino a 800.000 persone possano attraversare il confine con la Polonia per evitare temperature gelide e interruzioni di corrente. Secondo il coordinatore dell'UNICEF Dmitry Tretyak, il numero degli arrivi è in aumento.

ucraina

