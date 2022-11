https://it.sputniknews.com/20221106/le-truppe-ucraine-hanno-bombardato-il-territorio-della-dpr-25-volte-in-un-giorno-16658098.html

Le truppe ucraine hanno bombardato il territorio della DPR 25 volte in un giorno

Le truppe ucraine hanno bombardato il territorio della DPR 25 volte in un giorno

Lo ha affermato l'ufficio di rappresentanza della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di... 06.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-06T10:33+0100

2022-11-06T10:33+0100

2022-11-06T10:33+0100

la situazione in ucraina

donbass

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/15542087_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_463c6d74419276eea076669ab2448768.jpg

Le truppe ucraine hanno bombardato il territorio della DPR 25 volte in un solo giorno, sparando 114 munizioni, secondo l'ufficio di rappresentanza della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina (JCCC). "Nelle ultime 24 ore, la missione ha riportato 25 casi di colpi sparati da parte dell'AFU... sono state 114 unità di varie munizioni", ha affermato l'ufficio in una nota. Si noti che 11 costruzioni abitative sono state danneggiate nei distretti Petrovsky e Leninsky di Donetsk, nel distretto di Chervonogvardeisky di Makeevka e nel distretto di Nikitovsky di Gorlovka, nonché altre infrastrutture civili sono state colpite.

donbass

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

donbass, ucraina