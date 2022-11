https://it.sputniknews.com/20221106/la-cina-sta-superando-drasticamente-gli-stati-uniti-avverte-il-pentagono-16659076.html

La Cina sta "superando drasticamente" gli Stati Uniti, avverte il Pentagono

La Cina sta "superando drasticamente" gli Stati Uniti, avverte il Pentagono

Le sfide alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti non sono in Ucraina, ma in concorrenti come la Cina, afferma il capo del Comando strategico statunitense...

Secondo il comandante militare, il conflitto in Ucraina non è peggiore della Cina per gli USA, e il Paese deve agire rapidamente se vuole stare davanti al colosso asiatico.L'ammiraglio ha aggiunto che gli Stati Uniti "devono apportare un cambiamento rapido e fondamentale", poiché la situazione attuale mostra chiaramente che aspetto ha la coercizione nucleare e come dovrebbe essere affrontata.Il comandante ritiene che gli Stati Uniti debbano portare avanti il ​​loro gioco deterrente in materia nucleare o verrebbero rovesciati.

