Kherson, attacco terroristico a linee elettriche lascia più di dieci insediamenti senza elettricità

L'attacco terroristico alla linea elettrica Berislav-Kakhovka ha tolto energia a più di dieci insediamenti vicino a Kherson. 06.11.2022, Sputnik Italia

In più di dieci insediamenti della regione di Kherson, l'elettricità e l'approvvigionamento idrico sono stati interrotti a causa di un attacco terroristico alla linea elettrica Berislav-Kakhovka, ha affermato un rappresentante dei servizi di emergenza della regione.Stando alle sue dichiarazioni, la squadra dei servizi di emergenza sta ora provvedendo all'eliminazione delle conseguenze del sabotaggio. Si precisa inoltre che uno degli insediamenti che ha subito i disservizi è il centro regionale di Kherson.L'amministrazione della regione ha in seguito riferito che a causa dell'attentato terroristico, anche l'approvvigionamento idrico è stato temporaneamente interrotto. Le autorità hanno promesso di eliminare le conseguenze del sabotaggio nel prossimo futuro e hanno chiesto ai residenti locali di essere comprensivi e mantenere la calma.In precedenza, la società "Khersonoblenergo" aveva riferito dell'interruzione di corrente in città.

