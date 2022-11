https://it.sputniknews.com/20221105/leuropa-prevede-prospettive-cupe-a-causa-della-perdita-delle-forniture-di-gas-russo-16656898.html

L'Europa prevede prospettive cupe a causa della perdita delle forniture di gas russo

L'Europa prevede prospettive cupe a causa della perdita delle forniture di gas russo

L'UE potrebbe affrontare turbolenze economiche dovute al clima, senza il gas dalla Russia. 05.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-05T17:41+0100

2022-11-05T17:41+0100

2022-11-05T17:41+0100

ue

europa

bruxelles

gas

economia

mondo

usa

prezzi

commercio

finanza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/15876653_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_94470d15d48ed991bf0314e136532ed0.jpg

L'Unione europea potrebbe affrontare una grave crisi quest'inverno a cui sarà difficile trovare una via d'uscita, ha affermato il professore di storia della Columbia University Adam Tooze in un articolo per Foreign Policy.La pubblicazione spiega che l'Europa si trova in questa posizione a causa della crisi ucraina.Sullo sfondo della cessazione delle forniture regolari di gas dalla Russia, il volume delle risorse energetiche in entrata è diminuito di un terzo, ha spiegato Tuz.Il professore ha aggiunto che molti Paesi europei dipendono dal gas russo, poiché lo utilizzano sia per le imprese industriali che per la produzione di elettricità, il riscaldamento domestico e la cucina.Dopo l'inizio dell'operazione speciale in Ucraina, l' Occidente ha intensificato la pressione delle sanzioni su Mosca, cosa che ha portato a un aumento dei prezzi di elettricità, carburante e cibo in Europa e negli Stati Uniti.

europa

bruxelles

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, europa, bruxelles, gas, economia, mondo, usa, prezzi, commercio, finanza