https://it.sputniknews.com/20221105/le-forze-armate-russe-hanno-distrutto-5-bmp-1-greci-subito-dopo-essere-stati-consegnati-a-kiev-16655506.html

Le forze armate russe hanno distrutto 5 BMP-1 greci subito dopo essere stati consegnati a Kiev

Le forze armate russe hanno distrutto 5 BMP-1 greci subito dopo essere stati consegnati a Kiev

Pronews.gr: "I BMP greci bruciano come torce nelle steppe dell'Ucraina, al servizio del regime di Zelensky". 05.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-05T14:53+0100

2022-11-05T14:53+0100

2022-11-05T14:53+0100

la situazione in ucraina

russia

mosca

forze armate

grecia

armamenti

sicurezza

geopolitica

ucraina

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/366/62/3666248_0:214:2883:1835_1920x0_80_0_0_8a2691bcfaad33f5cfe96f6f22a6aae2.jpg

L'esercito russo ha distrutto 5 veicoli da combattimento della fanteria greca nel Donbass subito dopo che erano stati consegnati alla parte ucraina, scrivono i media greci.Secondo il portale Iskra.gr, l'episodio risale allo scorso 28 ottobre, quando le truppe russe hanno represso l'offensiva ucraina vicino al villaggio di Berestovoye nella regione di Kharkov.L'articolo sottolinea che i veicoli ricevuti dalla Grecia erano rinforzi per le forze armate ucraine: "Poiché erano in ottime condizioni, sono stati immediatamente portati in prima linea".Inoltre, scrive ancora Iskra.gr, la Grecia ha consegnato all'Ucraina i sistemi di lancio multiplo RM-70. Operano principalmente nella regione di Kherson, 2 di loro sono già state distrutte.

russia

mosca

grecia

kiev

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mosca, forze armate, grecia, armamenti, sicurezza, geopolitica, ucraina, kiev