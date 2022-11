https://it.sputniknews.com/20221105/le-compagnie-petrolifere-e-del-gas-russe-intendono-collaborare-con-liraq-16653707.html

Le compagnie petrolifere e del gas russe intendono collaborare con l'Iraq

Le compagnie petrolifere e del gas della Federazione Russa stanno lavorando per espandere la cooperazione con l'Iraq, ha affermato Ilya Lobov, consulente... 05.11.2022, Sputnik Italia

Secondo questi, Mosca prevede che nel prossimo futuro sarà possibile raggiungere la fase commerciale di sviluppo del grande e promettente progetto Block 10, che è stato implementato dalla Lukoil, dove l'esplorazione geologica è stata completata, e si aspetta una pronta approvazione da parte delle autorità locali partner per passare alla fase successiva di attuazione. "La situazione è simile con Bashneft, che sta sviluppando il giacimento petrolifero Block 12. L'esplorazione delle risorse di idrocarburi sarà presto completata, i nostri petrolieri hanno anche iniziato a preparare una dichiarazione per il passaggio alla fase di produzione industriale di petrolio", ha aggiunto Lobov. L'area di cooperazione di maggior successo tra Mosca e Baghdad è l'energia. Lukoil, Rosneft, Gazpromneft e altre compagnie petrolifere e del gas russe operano in Iraq.

