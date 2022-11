https://it.sputniknews.com/20221105/la-nato-afferma-di-non-avere-piani-per-cambiare-la-distribuzione-dei-suoi-armamenti-nucleari-16656103.html

La Nato afferma di non avere piani per cambiare la distribuzione dei suoi armamenti nucleari

Segretario generale della Nato Stoltenberg: l'Alleanza non ha in programma di cambiare posizioni e schieramenti nucleari.

05.11.2022

2022-11-05T16:57+0100

2022-11-05T16:57+0100

La Nato non ha in programma di cambiare le sue posizioni nucleari, ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la Russia "non ha mai detto nulla in modo proattivo sull'uso delle armi nucleari e forzare la tesi sulla possibilità di utilizzare armi nucleari da parte della Russia viene utilizzata per influenzare negativamente i Paesi amici della Russia".Le parole del segretario generale sono citate dal quotidiano turco Dünya.

