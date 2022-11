https://it.sputniknews.com/20221105/la-germania-ha-chiesto-negoziati-per-porre-fine-alla-crisi-in-ucraina-il-prima-possibile-16657441.html

Il primo ministro della Sassonia ha chiesto negoziati per porre fine alla crisi in corso in Ucraina il prima possibile. 05.11.2022, Sputnik Italia

"Il conflitto armato non finisce mai sul campo di battaglia, finisce sempre al tavolo dei negoziati", ha affermato il primo ministro sassone Michael Kretschmer (Unione Cristiano-Democratica di Germania) in una conferenza del partito della CDU vicino a Lipsia, riferendosi all'Ucraina.Secondo Kretschmer, è importante che la discussione tra le parti in conflitto sia possibile, ci devono essere le condizioni per discutere le varie posizioni "apertamente e onestamente tra loro".Allo stesso tempo, ha aggiunto che anche dopo la fine del scontro, la Russia rimarrà un vicino dell'Unione Europea:Kretschmer ha infine auspicato quanto prima che le armi vengano messe a tacere.

