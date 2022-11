https://it.sputniknews.com/20221105/erdogan-la-crisi-in-ucraina-ha-mostrato-il-fallimento-delle-istituzioni-di-sicurezza-mondiale-16653915.html

Erdogan: la crisi in Ucraina ha mostrato il fallimento delle istituzioni di sicurezza mondiale

Erdogan: la crisi in Ucraina ha mostrato il fallimento delle istituzioni di sicurezza mondiale

La situazione in Ucraina ha mostrato il fallimento delle istituzioni per la sicurezza mondiale, ha affermato il presidente turco Tayyip Erdogan. 05.11.2022, Sputnik Italia

"La crisi russo-ucraina ha mostrato il fallimento delle istituzioni. La correttezza della nostra affermazione che "il mondo è più di cinque" (paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il leader turco critica spesso il Consiglio di sicurezza dell'ONU per il suo fallimento e ne chiede lo scioglimento), è stato confermato da quanto accaduto. Il mondo si interroga sul rapporto tra politica ed economia, politica e sicurezza", ha detto Erdogan durante un forum politico a Istanbul. Cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU (Russia, USA, Cina, Gran Bretagna, Francia) hanno diritto di veto. Si presuppone che ognuno di loro possa, in caso di disaccordo, bloccare l'una o l'altra decisione dell’intera organizzazione. Dieci membri non permanenti del Consiglio di sicurezza non hanno tale diritto. Di tanto in tanto, alcune parti chiedono di privare questo o quello stato del diritto di veto.

