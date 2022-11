Xi Jinping afferma che la visita di Scholz in Cina rafforzerà comprensione e fiducia reciproca

https://it.sputniknews.com/20221104/xi-jinping-afferma-che-la-visita-di-scholz-in-cina-rafforzera-comprensione-e-fiducia-reciproca-16649098.html

La Cina è fiduciosa che la visita del cancelliere tedesco Olaf Scholz a Pechino rafforzerà la comprensione e la fiducia reciproche tra i paesi e contribuirà ad... 04.11.2022, Sputnik Italia

Xi ha incontrato Scholz venerdì scorso nella Grande Sala del Popolo di Pechino.Il leader cinese ha aggiunto che Cina e Germania devono lavorare insieme nell'ambiente instabile e nel caos internazionale. "Al momento, la situazione internazionale è complessa e instabile. In quanto potenze influenti, Cina e Germania devono lavorare insieme in un ambiente instabile e nel caos per dare un contributo maggiore alla pace e allo sviluppo mondiale", ha affermato Xi che ha ricordato come la vistita del cancelliere a Pechino avvenga nell'anno in cui i Paesi celebrano il 50° anniversario dell'instaurazione delle loro relazioni diplomatiche.

