Putin ha esortato a portare i residenti di Kherson fuori dalla zona delle operazioni

2022-11-04T14:24+0100

Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato di portare i residenti di Kherson fuori dalla zona delle operazioni, in Ucraina.Il leader russo con l'occasione ha anche preso atto delle azioni dei volontari che aiutano i civili a uscire dalle aree pericolose.Come riportato in precedenza dal vice-Capo dell'amministrazione regionale Kirill Stremousov, gli scontri su questa parte del fronte potrebbero intensificarsi nelle prossime due settimane.Allo stesso tempo, tutti i tentativi delle forze armate ucraine di sfondare la linea di difesa sono stati respinti, le truppe ucraine continuano a subire pesanti perdite.La situazione nella regione resta instabile. I residenti della regione di Kherson vengono trasportati sulla riva sinistra del fiume Dnpr per 15 chilometri, secondo le autorità regionali, in connessione con la preparazione da parte di Kiev di un massiccio attacco missilistico alla diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya.

