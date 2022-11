https://it.sputniknews.com/20221104/il-g7-ha-chiesto-unestensione-dellaccordo-alimentare-16651274.html

Il G7 ha chiesto un'estensione dell'accordo alimentare

Il G7 ha chiesto un'estensione dell'accordo alimentare

I ministri degli Esteri del G7 rilasciano una dichiarazione che chiede l'estensione dell'accordo alimentare. 04.11.2022, Sputnik Italia

I Paesi del G7 hanno chiesto un'estensione del "food deal":Il 22 luglio a Istanbul sono stati firmati accordi multilaterali sulla revoca delle restrizioni alla fornitura di prodotti russi per l'esportazione e sull'assistenza della Russia nell'esportazione di grano ucraino.L'accordo, firmato da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e ONU, prevede l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa.Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato all'inizio di settembre che "l'Occidente stava esportando gran parte del grano ucraino nei propri stati e non nei Paesi bisognosi dell'Africa".Il rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite, Vasily Nebenzya, ha osservato che parte dell'accordo sui prodotti relativo all'esportazione di cibo e fertilizzanti russi non funziona.Per questo, secondo lui, la risoluzione del contratto non è esclusa. Il contratto scade il 19 novembre.

