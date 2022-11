https://it.sputniknews.com/20221104/g7-e-australia-concordano-di-fissare-un-limite-al-prezzo-del-petrolio-russo-16649001.html

G7 e Australia concordano di fissare un limite al prezzo del petrolio russo

Secondo segnalazioni dei media statunitensi, le nazioni del Gruppo dei Sette (G7) e l'Australia, hanno concordato di fissare un prezzo fisso anziché variabile... 04.11.2022, Sputnik Italia

Inoltre, i paesi avrebbero concordato anche di rivedere regolarmente il prezzo fisso secondo necessità. In estate, i paesi del cosiddetto Occidente collettivo hanno discusso l'introduzione di un tetto massimo per il prezzo del petrolio russo. Il 2 settembre i ministri delle finanze del G7 hanno confermato l'intenzione di imporre un tale tetto massimo nell'ambito dell'estensione delle sanzioni contro Mosca. Il price cap sarà introdotto il 5 dicembre per il petrolio e il 5 febbraio per i prodotti petroliferi. A ottobre, il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen ha proposto un tetto massimo di 60 dollari per un barile di petrolio russo. La Casa Bianca stava rivedendo i termini per limitare i prezzi del petrolio russo, pianificando di ammorbidire le condizioni per l'applicazione delle restrizioni, secondo i media.

