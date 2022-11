https://it.sputniknews.com/20221103/tajani-allargamento-ue-ai-balcani-occidentali-priorita-per-litalia-16648042.html

Tajani: allargamento UE ai Balcani occidentali priorità per l'Italia

Tajani: allargamento UE ai Balcani occidentali priorità per l'Italia

L'allargamento dell'Unione Europea attraverso l'adesione dei Paesi dei Balcani occidentali è una priorità della politica estera italiana, ha affermato il... 03.11.2022, Sputnik Italia

"È necessaria una forte collaborazione per contrastare l'immigrazione illegale. L'allargamento Ue agli altri Paesi dei Balcani occidentali è una priorità dell'Italia", ha scritto Tajani sui social.Il ministro degli Esteri partirà giovedì da Berlino per un incontro di due giorni dei ministri degli Esteri del G7, che si apre a Munster, in Germania. Tajani, già presidente del Parlamento Europeo, partecipa per la prima volta agli incontri internazionali come ministro degli Esteri italiano.

