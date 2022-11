https://it.sputniknews.com/20221103/putin-discutera-degli-investimenti-allincontro-con-i-membri-del-governo-russo-16646433.html

Putin discuterà degli investimenti all'incontro con i membri del governo russo

Putin discuterà degli investimenti all'incontro con i membri del governo russo

Giovedì il presidente russo Vladimir Putin terrà un incontro regolare con i membri del governo in videoconferenza. 03.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-03T09:16+0100

2022-11-03T09:16+0100

2022-11-03T09:16+0100

russia

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/15427497_0:337:2047:1488_1920x0_80_0_0_b85025d230902fd1b388c539de3cf000.jpg

Come riportato dal Cremlino, l'argomento principale dell'incontro saranno gli strumenti di sostegno agli investimenti nella situazione attuale. Il ministro dello sviluppo economico Maxim Reshetnikov presenterà un rapporto.In precedenti incontri in questo formato, sono stati discussi lo sviluppo del trasporto aereo e della produzione di aeromobili e la situazione nel complesso di combustibili ed energia.Il ministero dello Sviluppo Economico prevede che il calo degli investimenti quest'anno sarà del 2%. Anche se in primavera le previsioni erano molto peggiori, un calo di quasi il 20%. Tuttavia, nel 2023 il calo dell'attività di investimento persisterà e sarà dell'1%. Nel frattempo, la questione è considerata fondamentale per il governo. La situazione complessiva dell'economia dipenderà dalla possibilità di sostenere gli investimenti.A metà settembre, Reshetnikov, in una riunione del Comitato del Consiglio della Federazione per la politica economica, ha affermato che il dipartimento prevede un calo degli investimenti nella seconda metà dell'anno. In generale, per l'anno, vista la situazione attuale, il ministero prevede un calo del 2%. Secondo Reshetnikov, il processo di ripresa inizierà il prossimo anno e la crescita dell'economia del Paese è già prevista a partire dal 2024.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, vladimir putin