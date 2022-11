https://it.sputniknews.com/20221103/pentagono-attacco-nucleare-nordcoreano-contro-usa-e-alleati-mettera-fine-al-regime-di-kim-jong-un-16648869.html

Pentagono: attacco nucleare nordcoreano contro Usa e alleati metterà fine al regime di Kim Jong-un

I militari nordcoreani hanno lanciato negli ultimi giorni diversi missili verso il Mare del Giappone a seguito delle esercitazioni tra Usa e Corea del Sud. 03.11.2022, Sputnik Italia

Qualsiasi attacco nucleare contro gli Stati Uniti ed i suoi alleati da parte della Corea del Nord porterà alla fine del regime di Kim Jong-un. Questa minaccia è stata avanzata dal segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin in un incontro con il suo omologo sudcoreano Lee Jong-sup, ha affermato il Pentagono in una nota. Va notato che entrambi i ministri hanno convenuto di rafforzare le capacità di difesa alleate, lo scambio di informazioni e le consultazioni per "affrontare e rispondere alle crescenti minacce nucleari e missilistiche" della Corea del Nord.

