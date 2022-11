https://it.sputniknews.com/20221103/le-sanzioni-contro-la-russia-portano-a-un--rafforzamento-dei-brics-pericoloso-per-gli-usa-16647170.html

Le sanzioni contro la Russia portano a un rafforzamento dei BRICS "pericoloso" per gli USA

Le sanzioni contro la Russia e il tentativo di isolarla portano a un rafforzamento dei BRICS “pericoloso” per gli Stati Uniti, ha affermato a RIA Novosti... 03.11.2022, Sputnik Italia

"La Russia li sta aggirando (tentativi di isolarla) in molti modi diversi. I BRICS stanno dando forma a questo in particolare. Guarda la cooperazione tra i sauditi e la Russia. I BRICS si stanno formando come un'alleanza attorno agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno facendo mosse molto pericolose, stanno spingendo questi Paesi a unirsi in un blocco", ha detto.Commentando il possibile impatto dell'operazione speciale russa in Ucraina sull'aumento dei prezzi dell'energia, di cui parlano le autorità statunitensi, McDonald ha osservato che i prezzi del carburante sono aumentati del "100% anche prima dell'inizio delle ostilità"."Abbiamo avuto il problema dell'enorme inflazione di petrolio e gas", ha detto.I BRICS è un gruppo politico composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Alla fine di ottobre, il presidente russo Vladimir Putin alla sessione plenaria del club di discussione internazionale Valdai ha affermato di sostenere il possibile ingresso dell'Arabia Saudita nei BRICS. In precedenza, il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov aveva riferito che diversi paesi avevano già espresso interesse ad entrare a far parte dei BRICS in una forma o nell'altra.McDonald ha lavorato per Lehman Brothers durante la crisi finanziaria del 2008, dove era responsabile della gestione del debito e del trading di convertibili. Il fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers nel 2008 è considerato il punto di partenza della crisi finanziaria globale.

