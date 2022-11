https://it.sputniknews.com/20221103/la-russia-riprende-le-ispezioni-delle-navi-nellambito-dellaccordo-sul-grano-16648203.html

La Russia riprende le ispezioni delle navi nell'ambito dell'accordo sul grano

La Russia riprende le ispezioni delle navi nell'ambito dell'accordo sul grano

Ora nel corridoio umanitario del Mar Nero si stanno muovendo 8 navi. 03.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-03T15:20+0100

2022-11-03T15:20+0100

2022-11-03T15:20+0100

la situazione in ucraina

ucraina

mar nero

russia

grano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/16434796_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8dfb9373b6d5b61464a61efe6adc26a.jpg

La Russia ha ripreso ad ispezionare le navi nel Mar Nero, fa sapere la rappresentante dell'Onu nel Centro di coordinamento congiunto Ismini Palla.Nonostante la coda per le ispezioni si sia notevolmente ridotta, attualmente più di 120 navi sono in attesa di autorizzazione a muoversi, per lo più verso l'Ucraina. Come osservato dalla Palla, oggi 7 navi con a bordo 290.102 tonnellate di grano e prodotti agricoli si stanno muovendo dall'Ucraina lungo il corridoio umanitario marittimo. Una nave è diretta verso il porto ucraino di Yuzhny.

ucraina

mar nero

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, mar nero, russia, grano